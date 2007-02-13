Погода на 14-18 лютого

14 лютого на території України, за повідомленням Укргідрометцентру, очікується хмарна погода. В західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вдень і у північних та центральних областях дощ. На заході дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу, вночі у Карпатах та на Закарпатті сильні опади. На решті території без істотних опадів.

В Україні, окрім західної частини, передбачаються тумани. У північних та західних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний (вдень в західній частині північно-західний), 5-10 м/с, в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

На Закарпатті очікується дощ із мокрим снігом, вночі сильні опади. Вітер південно-східний з переходом вдень на північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла; в горах вночі 0-4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Україні, окрім західних областей очікуються тумани, видимість 200-500 м. В західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с, вночі в Карпатах та на Закарпатті сильні опади, місцями налипання мокрого снігу. У західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

14 лютого в Карпатах зберігається небезпека сходу снігових лавин.

15 лютого буде хмарно з проясненнями, передбачається невеликий дощ та мокрий сніг із переходом у сніг. Вночі 15 лютого у північних та центральних областях помірні опади, лише у прикарпатських областях, а вдень у східних областях та Приазов’ї без істотних опадів.

На дорогах північних та західних областей ожеледиця; вночі та вранці у південній частині місцями тумани. Вітер північно-західний, північний, у східній частині країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині (окрім прикарпатських областей) вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на півдні до 12°.

На Закарпатті без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; в горах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

16 лютого також хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг з переходом в сніг. На дорогах північних та західних областей ожеледиця, у східній частині подекуди ожеледь.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі 2-7° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу; на решті території вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

На Закарпатті: без істотних опадів, лише вдень часом невеликий дощ. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; в горах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

17 лютого переважно без опадів, лише в Криму та Приазов`ї невеликий сніг та мокрий сніг.

Температура вночі та вдень 2-8° морозу, вдень у північних та східних областях 5-10° морозу; у південній частині протягом доби від 3° морозу до 3° тепла.

На Закарпатті переважно без опадів, лише вночі 17 лютого часом невеликий сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-6° морозу.

18 лютого також переважно без опадів, лише в Криму та Приазов`ї невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі 5-11° морозу, на півночі до 15° морозу, вдень у північних та східних областях 5-10° морозу; у південній частині 2-8° морозу.

На Закарпатті переважно без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 0-6° морозу.

14 лютого у Києві та області синоптики передбачають хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, туман; вдень дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура в Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

15 лютого буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг з переходом у сніг (вночі помірні опади). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла

16 лютого погода не зміниться. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.

17 лютого переважно без опадів, лише вночі місцями невеликий сніг. Температура протягом доби 3-8° морозу.

18 лютого також переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу.