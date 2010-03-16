У Полтаві грабіжник банку нарвався на касира з гірким досвідом

У Полтаві за гарячими слідами затримано чоловіка, який намагався пограбувати відділення «Ощадбанку».

Про це журналістів сьогодні повідомив начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України у Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, вдень 15 березня у відділення банку по вулиці Маршала Бірюзова зайшов чоловік у чорній шапці, дістав з кишені пістолет невстановленого зразка і наказав касиру віддати гроші.

«Шапку було сильно натягнуто на очі. Маски на обличчі не було. Він наказав віддати гроші, однак касир не розгубилася. На це відділення вже втретє скоювався напад - два цього року і один - минулого. Касир натиснула «тривожну» кнопку. У зал вийшов охоронець. У нього немає зброї. Якби банк охороняли міліціонери, то затримали нападника на місці. А такий нападник ще й вистрілив двічі і почав тікати. Охоронець побіг за ним. У цей момент до переслідування підключилася і міліція. За гарячими слідами нападника було затримано», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

Ним виявився раніше судимий 41-річний житель Полтави.

За даним факту порушено кримінальну справу за розбій.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2009 р. генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО зобов`язав своїх підлеглих до 1 грудня перевірити наявність у банківських установах систем охорони і порушити кримінальні справи у разі їх відсутності проти керівників банків за службову халатність.

Тодішній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтримав ініціативу генпрокурора. 19 листопада у Донецьку Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що у масових пограбуваннях банків в Україні насамперед винні банкіри. За його словами, банкіри «вже відкрито заявляють, що не оплачуватимуть відеосистеми спостереження або інші попереджувальні заходи, тобто вони вважають, що сума вкраденого не така вже й велика порівняно з тією сумою, яку потрібно вкласти у безпеку».

15 грудня начальник ДСО при МВС України Віталій ГРИЦАК заявив, що, незважаючи на пограбування фінансових установ, які останнім часом почастішали, банкіри не поспішають укладати угоди на охорону з Державною службою охорони при МВС України.

В.ГРИЦАК припустив, що, можливо, на це впливає і світова економічна криза, і той факт, що охоронні послуги ДСО, на відміну від приватних охоронних структур, коштують дорожче, оскільки перші перебувають на пільговій системі оподаткування.

Водночас, за словами В.ГРИЦАКА, якість підготовки і оснащення, а також реагування на тривожні виклики у ДСО - на порядок вищі.