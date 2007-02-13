Найкорумпованіший закон з усіх існуючих

Генеральний директор Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча Володимир БОЙКО вважає закон про повернення ПДВ – "самим корумпованим з усіх існуючих".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Маріуполі.

При цьому В.БОЙКО зазначив, що з поверненням ПДВ в цілому на комбінаті "все гаразд", проте одночасно різко розкритикував закон про ПДВ.

"Це визнають всі, і можна навести немало прикладів створення фіктивних фірм для незаконного відшкодування ПДВ", – підкреслив В. БОЙКО.

Як зазначив керівник ММК ім. Ілліча, повернення коштів з ПДВ відбувається зараз в терміни від 75 до 90 діб, а має здійснюватися протягом місяця. В.БОЙКО висловив переконання, що це дозволило б зекономити значну кількість оборотних коштів.