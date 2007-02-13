Нацбанк пропонує не давати готівку держслужбовцям

Національний банк України пропонує виплачувати зарплати бюджетникам тільки через державні банки і карти Національної системи масових електронних платежів.

Про це йдеться в пропозиціях і зауваженнях НБУ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо масового запровадження безготівкових розрахунків платіжними і кредитними картками в Україні, управління ризиками при здійсненні кредитно-розрахункових операцій, інших питань використання спеціальних платіжних засобів)» №2284.

Зокрема, в листі НБУ від 30 грудня 2006 року на ім`я голови Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Петра ПОРОШЕНКА, підписаному заступником голови НБУ Олександром САВЧЕНКОМ, пропонується внести зміни до статті 24 Закону України «Про оплату праці».

Так, Національний банк пропонує, «з метою захисту економічних інтересів держави, забезпечення оптимального руху бюджетних коштів і підтримки державних банків», доповнити вказану статтю частиною 3-ю наступного змісту:

«Оплата заробітної плати працівникам бюджетних установ і державних, казенних і комунальних підприємств здійснюється через поточні рахунки працівників, які відкриті в державних банках України з використанням платіжних карток Національної системи масових електронних платежів».

Довідка УНІАН. Національна система масових електронних платежів - це внутрішньодержавна банківська платіжна система. На сьогодні НСМЕП має 34 банків-учасників. В Україні емітовано 1,4 млн. карток НСМЕП, кількість банкоматів - 451, встановлених терміналів - близько 1 тис. 400.

На 1 січня 2007 року українськими банками емітовано 36,8 млн. пластикових карт міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard. За даними ЕМА, на 1 січня 2007 року українськими банками встановлено 13 тис. 442 банкомати і 42 тис. 100 POS-терминалів у торгових точках.