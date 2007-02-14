Азаров ”засмутив” українців

Перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає, що Росія втратила інтерес до створення Єдиного економічного простору з Україною, Білоруссю і Казахстаном.

Про це він заявив в ефірі програми «Час» на «5-у каналі».

«У політичних переговорах з Росією, Казахстаном і Білоруссю було втрачено ініціативи, час і динаміку переговорного процесу. Та влада, яка прийшла потім, після нас, в 2005 році зробила все, аби зупинити і загальмувати цей процес», - сказав перший віце-прем`єр. Він також нагадав, що «хід розвитку подій в 2005-2006 році показав, що раз Україна вийшла з переговорного процесу, то ми, по суті, відмовились від цих загальних принципів ринку, і Росія втратила інтерес до створення такого спільного ринку. Більше того, вона побачила виграш у тому, щоб перейти на ринкові механізми ціноутворення в газовій сфері».

«Поки що повернення до тих договорів, угод щодо ЄЕП, які були, інтересу у наших партнерів, - я кажу з жалем, - немає. Тому нема чим лякати, лякати і засмучувати (бо хтось є прихильниками ЄЕП), і опитування громадської думки свідчить, що більш ніж 60% українців вважає, що Єдиний економічний простір слугуватиме інтересам України; так я от, на жаль, хочу їх засмутити. Але водночас, у лапках, хочу порадувати супротивників ЄЕП», - наголосив М.АЗАРОВ.