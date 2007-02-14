Журнал «Деньги.ua» представить ексклюзивний розрахунок інфляції

15 лютого о 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Які ми собі дорогі?!”, під час якої відбудеться презентація ексклюзивного розрахунку інфляції споживчого кошику для середньостатистичного українця. Презентацію проведе головний редактор журналу «Деньги.ua» Олександр Крамаренко. Вперше в Україні журнал "Деньги.ua" підрахував, на скільки насправді дорожчає за місяць споживчий кошик представника середнього класу. Учасники: головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко, редактор відділу «Експертиза» Ганна Кибовська (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 205-43-00, 205-43-03. 5