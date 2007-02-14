”Чи будуть дешевшати автомобілі в Україні?” - прес-конференція в УНІАН

15 лютого об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Розглядатимуться питання: Чи будуть дешевшати автомобілі в Україні?; Кому вигідно ввозити в Україну «частково розкомплектовані автомобілі»?. Учасники: генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко; віце–президент ВААІД, президент «Дженерал Моторс Україна» (GM) Станіслав Щербина; член Правління ВААІД, генеральний директор «Автомобільна група «ВІПОС» (Ауді, Бентлі, Ламборджіні, Спайдер) Віктор Постельников; член Правління ВААІД, Генеральний директор «Міжнародного автомобільного холдингу «Атлант-М» (Фольксваген) Геннадій Пристром; член Правління ВААІД, Генеральний директор «АВТ «Баварія» (БМВ, Ролс-Ройс) Олександр Тимофєєв (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 246-47-99. Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.