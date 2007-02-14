Мінфін вимагає оплесків

Зростання внутрішнього валового продукту за підсумками січня становило 9,3%.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив перший віце-прем`єр міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, коментуючи свою емоційну реакцію на показники зростання промислового виробництва за підсумками січня на 15,8%.

«Зараз уже сьогодні у нас є дані щодо валового внутрішнього продукту, це дуже важлива цифра. І завтра мабуть Державний комітет із статистики цю цифру опублікує – 9,3% темпи зростання ВВП за січень», – сказав він, відзначивши при цьому, що торік темпи зростання ВВП становили 0,9%.

«Я б мимоволі зааплодував, якщо був на місці журналістів», – підсумував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого М.АЗАРОВ прогнозував зростання ВВП України за підсумками січня поточного року в межах 10%.

Довідка УНІАН. При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.

Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році на рівні 4,5%, інфляцію – 10,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП в Україні становитиме в 2007 році 4,3-4,5%, інфляція - 12,9-13,6%.

За даними Державного комітету статистики, зростання ВВП в 2006 році проти 2005 року становило 7%, промислове виробництво в 2006 році зросло на 6,2%. Інфляція в Україні за підсумками 2006 року становила 11,6%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) в січні 2006 року, проти січня 2005 року становило 0,9%.