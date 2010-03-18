Ватикан дослідить заяви боснійців про щоденні являння Богоматері

Ватикан заявив про створення комісії, яка має дослідити заяви про щоденні являння Богоматері жителям міста у Боснії та Герцеговині.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, вперше шестеро дітей з міста Меджугор`є заявили, що їм явилася Діва Марія, ще 1981 року. Але Римо-католицька церква ще не визначилася зі своєю оцінкою цього явища. Майже 30 років вона щоденно являється в боснійському Меджугор`ї. Діва Марія вбрана часом у сірі шати, часом у золоті - на хмарині і в короні із зірок.

Ватикан заявив, що формує комісію з 20 осіб для розслідування цих "являнь".

У червні 1981 року шестеро дітей повідомили, що бачили Богоматір, яка відтоді являється регулярно і хорватською мовою говорить: "Я прийшла сюди, бо тут багато правдивих вірних. Хочу бути з вами, щоби навернути і примирити світ". Кожній появі Богоматері передують три спалахи світла, під час яких голоси людей стихають.

Комісія Ватикана має підготувати звіт для Конгрегації віровчення.

Тим часом, Меджугор`я вже відвідали 30 мільйонів прочан.