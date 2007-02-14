Клюєв не виключає, що протеже Тимошенко відхопить шмат у Фірташа

Віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ не виключає, що російська компанія «Ітера» може повернутися на український ринок поставок газу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.КЛЮЄВ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Усе можливо. Тільки треба розглянути, на яких умовах і які пропозиції», - сказав А.КЛЮЄВ.

Разом з тим віце-прем`єр-міністр наголосив, що в даний час «жодних офіційних переговорів (про повернення компанії «Ітера» на український ринок – УНІАН) не ведеться».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з керівництвом російських компаній ТНК-ВР і «Ітера» перспективи співпраці в енергетичній сфері.

Довідка УНІАН. МГК «Ітера» до 2003 року була оператором транспортування туркменського природного газу від кордону Туркменістану з Узбекистаном до кордону Росії з Україною і продавала газ на кордоні Росії і України українським посередникам. У 2003 році «Газпром» витіснив «Ітеру» з українського ринку.

З 1998 року «Ітера» розвиває власне газовидобування в Росії, в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в Західному Сибірі.

Сьогодні оператором з транспортування туркменського газу до України виступає компанія «РосУкрЕнерго».

У 2005 році МГК «Ітера» мала намір повернутися на український ринок і реалізувати на ньому до 4 млрд. кубометрів газу, у разі отримання можливості імпортувати газ, який планувалося купувати за зовнішньоекономічними контрактами.

Українські компанії групи «Ітера» (ПІІ «Ітера Енерджі» і ЗАТ «ТЕК «Ітера Україна») в даний час реалізують природний газ, видобутий на території України, у компаній, які не входять до НАК «Нафтогаз України».