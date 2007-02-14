Костусєв радить Черновецькому домовитися з киянами полюбовно

Антимонопольний комітет України рекомендував Київській міській державній адміністрації забезпечити прозоре формування тарифів на житлово-комунальні послуги та рівні умови їх споживачам.

Про це УНАІН повідомили в прес-службі АМКУ.

Зокрема, в АМК вважають, що столична влада має розробити порядок оприлюднення складових тарифів споживачам, порядок врахування зауважень та пропозицій територіальної громади щодо переліку комунальних послуг, їх вартості та якості, структури тарифів, норм споживання.

Також міській владі запропоновано внести зміни до розпоряджень №№ 1784, 1785 та 1786 від 15.12.2006 року. Зокрема, в комітеті вважають, що у зв’язку зі значними втратами води в мережах водопостачання, КМДА повинна встановити, що у випадку не проведення у 10-денний термін позачергового обстеження при перевищенні норми споживання води в будинках більш ніж на 30%, втрати перекладаються на виконавця послуг.

Крім того, розпорядженням має передбачатися обов’язковість доведення до відома споживачів переліку послуг з утримання будинку, вартість яких врахована в тарифі, із зазначенням ціни кожної з них. Також необхідно визначити, що право організацій на здійснення робіт зі збору платежів за комунальні послуги має виборюватися на конкурсних засадах.

Як заявив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ, «у ситуації протистояння киян та міської влади я хотів би чітко пояснити позицію Антимонопольного комітету. Ми не погоджуємо і не затверджуємо комунальних тарифів. Це обов’язок органів місцевого самоврядування, а в перспективі - незалежного регулятора в цій сфері. Зі свого боку, ми перевіряємо наявність порядку формування тарифів та його обґрунтованість, сприяємо створенню конкурентних умов у різних сегментах ЖКГ».

При цьому він наголосив, що на сьогодні в столиці такого порядку немає, і підтвердженням цього є надані рекомендації. О.КОСТУСЄВ висловив сподівання, що міська влада із розумінням поставиться до вимог АМКУ, і кияни матимуть обґрунтовані тарифи на комунальні послуги.