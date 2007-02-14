Клеопатра покаже своє справжнє обличчя (фото)

Срібний динарій із зображенням Марка Антонія та Клеопатри. Фото сайту livius.org

Музей британського університету Ньюкасла вперше покаже широкій публіці давньоримську монету, на якій викарбувані профілі цариці Клеопатри і полководця Марка Антонія. Напівлегендарні коханці, про зовнішність яких сучасна публіка звикла судити по голлівудських фільмах, зображені на срібному динарії 32 року до нашої ери невтішно: у Клеопатри виявився скошений лоб, вузькі губи і гострий ніс, а у Марка Антонія - викочені очі, гачкуватий ніс і товста шия, пише оглядач газети The Independent.

Монети з Клеопатрою і Марком Антонієм - не рідкість, але більшість з них погано збереглися або явно лестять монархам. Нюкаслський динарій, за однією з теорій, яку наводить газета The Guardian, зображає царицю і полководця реалістично, аби відлякувати потенційних претендентів на престол.

Монета належить Нюкаслському товариству антикварів з 1920-х років. Її вирішено було передати на виставку після того, як почалося формування експозиції нового музею Great North Museum, відкриття якого заплановане на 2009 рік.

Вважається, що античні автори віддавали належне розуму, шарму і, не в останню чергу, багатству Клеопатри. Образ чарівної красуні-цариці сформувався в Європі вже набагато пізніше - в Новий час.

Лента.ру