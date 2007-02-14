Уряд призначив кілька заступників міністрів і низку керівних посадовців

Кабінет Міністрів України призначив Івана КУЦИКА першим заступником міністра Кабінету Міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання Кабміну.

До цього призначення І.КУЦИК працював радником прем’єр-міністра України. Крім того, у 2006 році він очолював Головну службу з питань діяльності військових формувань і правоохоронних органів Секретаріату Президента. І.КУЦИК також був радником Президента.

Кабінет міністрів України призначив нових заступників міністрів ряду міністерств.

Зокрема, Валерія БОНДИКА першим заступником міністра юстиції України, Олександра БІЛОВОЛА - першим заступником міністра охорони здоров’я України та Віктора РУДЕНКА - першим заступником міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Крім того, відповідними постановами Кабінету міністрів Анатолій КОЗИМЕНКО призначений заступником міністра фінансів України, Віктор ХРИСТОЄВ - заступником міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту, а Володимир ЛУЧНІКОВ - заступником міністра палива та енергетики України.

Крім того, на засіданні Кабміну 14 лютого було ухвалене рішення про призначення Олександра ЩИПЦОВА начальником Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства; Сергія СМИКА генеральним директором Національної акціонерної компанії „Украгролізинг”; Юрія АНДРІЙЧУКА членом Національної комісії регулювання електроенергетики України; Миколу МЕЗДРІНА заступником голови Державної служби автомобільних доріг України.

Головою Державного комітету України у справах ветеранів призначено Ігоря ПЛОСКОНОСА, а головою Держслужби геодезії – Івана МАКАРЕНКА.