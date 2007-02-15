Білорусь підвищує вартість транзиту російської нафти більш як на 30%

Білорусь з 15 лютого підвищить вартість транзиту російської нафти більш ніж на 30%, повідомили РІА «Новости» в білоруському Міністерстві економіки.

Мінекономіки прийняло постанову, згідно з якою компанія «ГомельТранснафта-Дружба» на послуги з транзиту нафти за маршрутом "Унеча-Адамова застава" (напрям Польща-Німеччина) підвищує тариф на 35% (до 3,5 дол.) без урахування ПДВ за прокачування однієї тонни.

По маршруту "Унеча-Броды" розмір тарифу збільшено на 31,6% - до 1,5 дол. за тонну прокачаної нафти.

За інформацією білоруської сторони, в результаті середній тариф на прокачування нафти по території країни становитиме 0,6 дол. за тонну на 100 кілометрів, що відповідає внутрішньоросійському рівню. Таким чином, зазначили в Мінекономіки, Білорусь уніфікувала транзитну ставку прокачування нафти з аналогічною російською ставкою.

Тариф на прокачування нафти в балтійському напрямку становитиме майже 3 дол. за тонну нафти.

За маршрутом "Невель-Полоцьк-Ventspils nafta", "Невель-Полоцьк-Mazeikiu nafta" і "Невель-Полоцьк-Mazeikiu nafta" для терміналу в Бутінге становитиме 1,26 дол. за тонну нафти.

З набуттям документом чинності тариф на прокачування 1 тонни нафти за маршрутом від кордону РФ у напрямку Польщі і Німеччини становитиме 2,6 дол., у напрямку України - 1,14 дол.

Колишні тарифи, як зазначили в Мінекономіки, не змінювалися з 1995 року. Через Білорусь в середньому транспортується до 80 мільйонів російської нафти, в основному по мережах "ГомельТранснафта-Дружба". Протяжність нафтопроводу "ГомельТранснафта-Дружба" становить близько 2 тисяч кілометрів у напрямку Польщі, Німеччини, а також України.

Як повідомляв директор «ГомельТранснафта-Дружба» Олексій КОСТЮЧЕНКО, Білорусь за рахунок збільшення тарифів на транзит нафти через свою територію одержить додатково близько 50 мільйонів доларів на рік.

За його даними, щорічно «ГомельТранснафта-Дружба» прокачує близько 80 мільйонів тонн нафти, що становить 30-33% від загального обсягу російського експорту нафти.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО має намір відшкодувати 5 мільярдів доларів збитків, які понесла його країна в результаті підвищення Росією цін на енергоресурси, оподаткувавши Москву транзитними митами і змусивши її платити Мінську за співпрацю у військовій сфері.

З 1 січня цього року Білорусь ввела мито (на січень воно було встановлене на рівні 45 дол. за тонну нафти) на транзит російської нафти через свою територію до Європи, що призвело до припинення поставок нафти по нафтопроводу "Дружба" до Польщі і Німеччини в ніч з 7 на 8 січня, до Словаччини - 8 січня.

Уряд Білорусі 10 січня відмінив рішення про стягнення мита, 11 січня поставки нафти до Європи поновилися в повному обсязі, а 12 січня уряди Росії і Білорусі за підсумками дводенних переговорів підписали угоду про врегулювання торговельно-економічної співпраці в області експорту нафти і нафтопродуктів.

Вартість російського газу для Білорусі в 2007 році була підвищена до 100 доларів за тисячу кубометрів, замість 46,7 доларів роком раніше. Мінськ оплачуватиме газ "живими" грошима.