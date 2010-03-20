У Києві вже вдруге з початку року горів склад Сухопутних військ

Вчора у Києві вже вдруге з початку року горів склад на території військової частини А-1937 Сухопутних військ Збройних сил України на вулиці Зоологічній, 4А.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, інформація про пожежу на території військової частини надійшла о 19.18.

Перші підрозділи пожежно-рятувальної служби, які прибули за вказаною адресою вже о 19:24, з’ясували, що горить 200 квадратних метрів покрівлі двоповерхового складу. Пожежі було присвоєно підвищений ранг і до місця попрямували додаткові сили та засоби рятувальників. Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити поширення полум’я.

О 20.34 пожежу було повністю ліквідовано. У її ліквідації брали участь 60 рятувальників. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено старі меблі, списане речове майно та покрівлю будівлі. Під час пожежі ніхто не постраждав.

З початку року це вже друга пожежа на цьому складі. Минулого разу, 14 лютого, від вогню постраждали 500 квадратних метрів складу.

Профілактичний нагляд з питань пожежної безпеки на об’єкті здійснює відомча служба пожежної безпеки Міністерства оборони України.