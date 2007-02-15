Українська література вирішить, чи потрібен їй оргазм. Дискусія у ”Купідоні”

18-30 - Відбудеться дискусія на тему :“Чи потрібен оргазм українській літературі? Де межі відвертості еротичних сцен в літературних творах?”, організована Видавництвом “Зелений Пес”. Учасники: письменник Юрій Винничук, сексопатолог Костянтин Прощаков, письменниця Наталка Сняданко, президент Асоціації сексопатологів і андрологів України Ігор Горпинченко, письменниця Наталя Коробко, літературознавець Ганна Улюра, представник благодійної організації “Карітас” Мирослава Андрущенко та ін. Модератори: Катерина Хінкулова – письменниця, продюсер Бі-Бі-Сі, Мирослава Сапко – культуролог, керівник проекту “Гоголівська Академія” (кав`ярня «Купідон», вул.. Пушкінська 1-3/5). Потрібна акредитація. Телефон: 467-50-24 , 8-050-553-57- 32, 467-50-24, e-mail: verlag@greenpes.com.

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