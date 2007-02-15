В Олександра Пономарьова сьогодні народився син

Сьогодні рано вранці Олександр Пономарьов вчергове став батьком. Він нарешті дочекався сина. Це його перша дитина у шлюбі з другою дружиною Вікторією. Хлопчикові вже навіть встигли дати ім`я.

Олександр-молодший з`явився на світ о 06.18 в одному з приватних пологових будинків Києва. Малюк при зрості 51 сантиметр важить 2920 грамів.

"Я - найщасливіша людина у світі! Завжди мріяв про сина, і, слава Богу, тепер він у мене є. Безмежно вдячний своїй дружині та Богу за такий щедрий дар!", - поділився радістю співак, слова якого передає його прес-служба.

Між іншим, сам Олександр безпосередньо приймав участь у пологах.

"Мені розповідали, що чоловіки в таких ситуаціях втрачають свідомість, лякаються. Я - не з таких. Протягом всього процесу я був поряд із Вікторією та всіма силам її підтримував", - розповів розчулений Пономарьов.

Наразі новоспечена мама Віка та обидва Олександри, і старший і молодший, почуваються добре.

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