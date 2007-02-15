Актор Садальський - послу Росії у Грузії: а не посол би ти?

Артист Станіслав Садальський, який днями гостив в Тбілісі, виступив з різкою критикою на адресу російського посольства в Грузії і посла В’ячеслава Коваленка, повідомляє "Росбалт". Він звинуватив посольство у підлабузництві перед президентом РФ Володимиром Путіним, а також звернувся до російського МЗС з проханням прислати у Тбілісі лопату, "щоби вигрібати зі штанів посла". Конкретного призначення лопати, артист не уточнював.

Обурення Садальського викликала реакція дипломатів на спектакль, що проходив в Тбілісі, "Сімейний брак - любовна трагедія", в якому грав і він сам. Російське дипломатичне відомство спростувало інформацію ЗМІ про те, що п`єса була поставлена за його сприяння. "У організації цього спектаклю ми участі не брали", - заявив представник посольства Іван Волинкін.

Ця заява прозвучала двозначно, якщо врахувати, що незадовго до цього президент Грузії Михайло Саакашвілі в урочистій обстановці вручив Станіславу Садальському грузинський паспорт і одну з вищих державних нагород республіки - Орден Чести. Артист сам попросив про грузинське громадянство в жовтні 2006 року, виразив таким чином свій протест проти кампанії по переслідуванню грузин у Росії.

Садальський, за його словами, чекав, що після спектаклю, який відновлює духовні зв`язки між двома країнами, російський посол скаже йому: "Ось Вам гроші, або ось Вам грамота, спасибі, Ви робите за мене мою роботу". "Ні-і, я читаю сьогодні, що вони, чи бачите, не мають жодного стосунку", - обурюється артист. "Ну що, пан посол? Посол, а не посол би ти?" - додав Садальський.

Лента.ру