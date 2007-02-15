Про Стратегію національної безпеки. Прес-конференція (пряма трансляція на 5 каналі)

16 лютого о 10-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Про указ Президента “Про Стратегію національної безпеки України”. Учасники: радник Президента, керівник групи з підготовки кінцевої редакції Стратегії національної безпеки Володимир Горбулін, заступник секретаря РНБО Сергій Пирожков, заступник керівника апарату РНБО Григорій Ситник, заступник генерального директора Центру ім. Разумкова Валерій Чалий (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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