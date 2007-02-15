ЦВК домагатиметься покарання ”злочинних дій” Кіровоградської комісії

Заступник голови ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК пообіцяла, що комісія звернеться до Генеральної прокуратури України, Президента і Верховної Ради з проханням дати оцінку діям Кіровоградської ТВК, які виходять за межі законності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона оголосила сьогодні після засідання міської територіальної виборчої комісії, на якому вибори мера 26 листопада 2006 року фактично втретє були визнані недійсними.

„Схаменіться! Своїм рішенням ви порушуєте закон про місцеві вибори. За це передбачена пряма відповідальність у Кримінальному кодексі України. Ви просто знущаєтесь над виборчим правом громадян. Попереджаю, що ланцюжок злочинних дій по організації місцевих виборів із 2002-го року по 2007-й буде перервано, хто як би зухвало себе не вів”, - звернулась М.СТАВНІЙЧУК до членів ТВК.

Намагання представника Центрвиборчкому дати правові роз’яснення діям комісії перед голосуванням були грубо перервані. Секретар ТВК Геннадій УШАКОВ заявив, що це є впливом на членів комісії.

„Це вперше у моїй практиці, щоб територіальна комісія не дала виступити представнику ЦВК. На жаль, у нас немає повноважень, щоб замінити ТВК і самостійно організувати і провести вибори міського голови”, - зауважила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона нагадала, що ЦВК і суди різних інстанцій встановлювали факти порушень у діях і рішеннях кіровоградської територіальної виборчої комісії. На її переконання, міська рада повинна була давно припинити повноваження ТВК.

„Одразу після мого повернення буде зібрано засідання ЦВК, на якому я доповім обстановку у Кіровограді. Ми зробимо усе від нас залежне, що винні у беззаконні понесли покарання”, - підсумувала представник Центрвиборчкому.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року ТВК м. Кіровограда винесла постанову про визнання позачергових виборів міського голови 26 листопада недійсними через порушення, допущені дільничними виборчими комісіями у ході голосування та при підрахунку голосів виборців.

30 грудня за позовом кандидата на посаду мера В. ПУЗАКОВА Апеляційний суд Кіровоградської області визнав постанову протиправною і скасував її.

4 січня 2007 року кіровоградська ТВК повторно визнала вибори недійсними.

Кіровоградська міська влада відмовилась фінансувати повторні вибори мера, призначені на 11 лютого, з місцевого бюджету. Секретар міськради Руслан МІШЕРИЧЕНКО аргументував таку позицію постановою Центральної виборчої комісії, прийнятою 18 січня 2007 року, про систематичні порушення виборчого законодавства України, допущені територіальною виборчою комісією м. Кіровограда під час проведення позачергових виборів міського голови 26 листопада 2006 року.

3 лютого члени ТВК провели засідання, на якому скасували власну постанову про призначення позачергових виборів та оголосили В. ПУЗАКОВА обраним мером.

Уже сьогодні дана постанова була скасована, а також призначено повторні вибори міського голови Кіровограда на 15 квітня.