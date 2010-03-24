Донецький суд вирішив залучити онука Бандери до розгляду позову

Сьогодні Донецький окружний адміністративний суд виніс ухвалу залучити Степана БАНДЕРУ, який є онуком лідера ОУН Степана Бандери, до участі у розгляді позову про незаконність і скасування указу колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, суд виніс ухвалу залучити внука С.БАНДЕРИ до участі у процесі як третю особу.

Починаючи сьогоднішнє засідання, голова колегії суддів Каріне АБДУКАДИРОВА повідомила, що 4 березня 2010 року до суду надійшов позов від жителя м. Донецьк Василя ГНАТЮКА з вимогою визнати незаконним і скасувати указ В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання «Герой України». Вдночас голова колегії суддів повідомила, що до суду від представника відповідача надійшло клопотання об`єднати в один раніше поданий позов адвоката В.ОЛЕНЦЕВИЧА і позов В.ГНАТЮКА.

Проте присутній на засіданні В.ОЛЕНЦЕВИЧ заявив з цього приводу заперечення, аргументувавши їх тим, що його позов побудований не «на емоційному сприйнятті, а винятково на юридичній точці зору», а позов В.ГНАТЮКА - на викритті С.Бандери як «ката» і «посібника нацистів».

Після обговорення питання у дорадчій кімнаті суд прийняв сторону В.ОЛЕНЦЕВИЧА і відмовився об`єднувати два позови в один. Як наголошується у рішенні суду з цього питання, позови В.ОЛЕНЦЕВИЧА і В.ГНАТЮКА не «є тотожними».

Далі суд оголосив клопотання, одержане судом сьогодні, 24 березня, від жителя м. Житомир Юрія ВАЛТОРНІСТА, який просив залучити його до участі у даній справі як третю особу. У своїй заяві в суд позивач стверджував, що «все життя чекав», коли заслуги С.Бандери перед Україною будуть «гідно оцінені», і тепер вважає за необхідне захищати ім`я С.Бандери у суді.

Проте і це клопотання суд відхилював, погодившись з думкою В.ОЛЕНЦЕВИЧА, що аргументи позивача з Житомира «юридично несолідні».

На завершення засідання К.АБДУКАДИРОВА оприлюднила ухвалу суду про залучення Степана БАНДЕРИ, який є онуком лідера ОУН, до участі у розгляді позову про незаконність і скасування указу В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання «Герой України».

В ухвалі суду наголошується, що, враховуючи те, що 22 січня 2010 року Президент В.ЮЩЕНКО вручив Орден Держави і посвідчення до Ордена онуку нагородженого, суд вважає за необхідне відповідно до вимог закону залучити до участі у розгляді справи як третю особу онука С.Бандери, оскільки «його права, свободи і інтереси можуть зачіпати рішення у даній справі».

Чергове засідання суду К.АБДУКАДИРОВА призначила на 2 квітня 2010 року.

Після закінчення засідання В.ОЛЕНЦЕВИЧ висловив свою думку з приводу того, чому суд виступив з ініціативою залучити до участі у процесі як третю особу онука С.Бандери. «Мабуть, суду здається, що якщо буде скасовано указ (указ В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України - УНІАН), це зачіпатиме права власності онука Степана Бандери, у якого зберігається Орден Держави», - сказав адвокат.

На його думку, суд хоче «забезпечити процесуальну чистоту, оскільки рішення суду може зачіпати внука С.Бандери». «Коли буде винесено ухвалу суду, онук С.Бандери може раптом заявити свої права на тій підставі, що суд вирішив питання про його права, але його про це не повідомив», - відзначив адвокат.

Він також не виключив, що якщо раптом С.Бандера у термін до 2 квітня виявить бажання бути особисто присутнім на засіданні суду, суд повинен буде відкласти розгляд справи до приїзду С.БАНДЕРИ до Донецька.

На запитання журналістів, чи знає В.ОЛЕНЦЕВИЧ про те, що онук С.Бандери проживає у Канаді, адвокат відповів, що не знає про це.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2010 року Донецький окружний адміністративний суд почав розгляд позову адвоката В.ОЛЕНЦЕВИЧА про визнання незаконним і скасування указу Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання «Герой України».

Позивач просив суд задовольнити його позов у повному обсязі. «Указ президента ЮЩЕНКА незаконний, оскільки, згідно із Законом України «Про державні нагороди України», звання Героя України присвоюється тільки громадянам України, а Бандера ним ніколи не був», - сказав позивач.

Суд оголосив зміст заперечень, надісланих стороною Президента України, в яких йшлося про те, що вимоги позивача необґрунтовані і, отже, не підлягають задоволенню. Сторона Президента детально висловила свою позицію щодо даної справи, обґрунтувавши, чому С.Бандері присвоєно звання «Герой України». До заперечень також додавалися матеріали, які, на думку сторони відповідача, підтверджують правоту Президента України, а саме: тексти численних звернень на адресу Президента від районних і обласних рад Івано-Франківської і Тернопільської областей з пропозиціями присвоїти звання «Герой України» С.Бандері.