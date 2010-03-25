Вінський боїться, що ФДМУ з Укртелекомом може продешевити

«Укртелеком» повністю готовий до приватизації, а ціна продажу даної компанії на аукціоні має стартувати з 18 млрд. грн.

Про це сказав голова партії «Народна влада», екс-міністр транспорту та зв’язку України Йосип Вінський, коментуючи заяву в.о. голови Фонду держмайна О.Рябченка про наміри виставити цього року на продаж контрольний пакет акцій ВАТ "Укртелеком" за 7 млрд. грн.

«Стартова ціна при приватизації «Укртелекому» має бути не нижчою за 18 млрд. грн.», - заявив Й.Вінський.

За словами Й.Вінського, при продажі «Укртелекому» обов’язково треба враховувати, що застарілий стан технічної бази компанії зможуть оновити тільки відповідні фахівці.

«Укртелеком» має землю, має приміщення, має багато матеріальних активів, але технічну базу треба оновлювати», - сказав Й.Вінський.

Тому, на думку екс-міністра, «перевагу необхідно віддати західній або японській передовій телекомунікаційній компанії, яка є профільною, спеціалізується на цьому виді послуг та зможе відповідним чином реструктуризувати «Укртелеком» і запровадити нові технології».

Політик підкреслив, що «Укртелеком» вже більше півтора років готовий до приватизації і всі необхідні процедурні моменти вирішено.

«Досі для приватизації «Укртелекому» бракувало лише політичної волі. Робити це потрібно невідкладно, бо чим більшою буде затримка з приватизацією, тим меншою буде ціна, тим більшими будуть збитки і тим більшими будуть проблеми у цієї організації», - підкреслив Й.Вінський.