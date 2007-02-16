У Криму голодують близько 40 жителів села Берегове

У Криму оголосили голодування близько 40 жителів села Берегове, що біля Феодосії. Про це повідомляє 5-й канал.

Люди вимагають узаконити їхні земельні ділянки, які їм виділили ще півтора року тому. Тоді під індивідуальне будівництво жителям села роздали 220 земельних ділянок. Проте після виборів нова сільська рада заявила, що ділянки виділені незаконно, оскільки досі не затверджений генеральний план забудови села.

Сільська влада обіцяє видати селянам документи на землю після затвердження генплану забудови села.

Проте мешканці Берегового обіцянкам не вірять, оскільки вже зараз комерсанти зводять котеджі та пансіонати у прибережній зоні.

Селяни погрожують голодувати доти, доки їм не видадуть документів на землю, і вимагають, щоб прокуратура Криму перевірила діяльність сільської влади.