Європейських ліфтерів штрафують удвічі жорсткіше, ніж Microsoft

Наглядові органи Євросоюзу мають намір у двадцятих числах лютого стягнути рекордний штраф з чотирьох найбільших виробників ліфтів за картельну змову, повідомляє AFP.

Як уточнює AFX, ухвала Єврокомісії швидше за все з`явиться 21 лютого, а оштрафують компанії ThyssenKrupp AG, Schindler Group, Kone Corp і компанію Otis Elevators, яка належить корпорації United Technologies. Розмір штрафу становитиме від 900 мільйонів до мільярда євро.

Такий штраф перевищує будь-яку з сум, яку будь-коли стягували регулятори Єврокомісії. Навіть штраф, який у березні 2004 року антимонопольне відомство наклало на Microsoft, удвічі менший - він становив 497 мільйонів євро.

Лента.ру