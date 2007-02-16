Більше половини населення погано оцінюють зміни за час роботи Кабміну (опитування)

Близько половини українців головною загрозою для України на 2007 рік вважають економічний занепад. Про це УНІАН повідомили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС) за результатами опитування, проведеного КМІСом.

Як засвідчили опитування, серед змін, що відбулися за період діяльності нового Кабінету міністрів, можна вказати на те, що у 56% респондентів погіршилась упевненість у майбутньому.

За даними інституту, 10% опитаних вважають, що економічна ситуація в Україні покращилось і 34% - погіршилось.

Найпоширеніше занепокоєння громадян викликає зростання цін і тарифів. 82% респондентів впевнені, що ситуація у цій сфері погіршилась.

21% респондентів бояться розколу країни, 20% - концентрації влади у окремої політичної сили. Наразі лише 8% опитаних очікують від уряду Віктора ЯНУКОВИЧА об`єднання країни, тоді як ще у вересні їх було 19%.

Майже вдвічі погіршились очікування громадян, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА підвищить рівень добробуту працівників бюджетної сфери.

Зокрема, у грудні 12% опитаних очікували від уряду підвищення заробітних плат працівників бюджетної сфери (одразу після призначення В.ЯНУКОВИЧА ці очікування становили 22%), 25% - підвищення пенсій, і 8% - ефективної боротьби з корупцією

28% респондентів нічого не очікують від уряду.

Опитування проводились 20-23 січня 2007 р. та 1-5 грудня 2006 р. У ході цих опитувань методом інтерв`ю було опитано 2041 та 2014 респондентів відповідно, що мешкають в усіх областях України, а також у Криму та у Києві, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років; максимальна похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,3%.