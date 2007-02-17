Зустріч Бойка з керівництвом Газпрому була присвячена газовидобувним активам

Україна спочатку вивчить газовидобувні активи, які пропонує Росія, і вже потім зробить зустрічні пропозиції щодо обміну активами Про це сказав міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, при цьому він вважає, що в Україні Росії цікаві лише газорозподільчі мережі.

«Росії у нас не цікаво нічого, крім розподільчих мереж», - сказав він.

«У нас не було революційних заяв і ніхто нічого не пропонував Російській Федерації. Сьогодні ми вивчаємо їхні пропозиції», - підкреслив Ю.БОЙКО.

За словами міністра, сьогодні відпрацьовуються технічні деталі домовленостей між прем’єр-міністром України та керівництвом Росії стосовно видобутку газу на території Росії.

«Зараз ми вивчаємо активи, які нам пропонуються з боку Росії. Як тільки ми зрозуміємо вартість цих активів і на урядовому рівні побачимо, що це для нас корисне, далі ми подивимося, що запропонувати Росії взамін. Але це буде другий етап. На сьогодні ж ми працюємо лише в першому етапі», - сказав посадовець.

Міністр повідомив, що його вчорашня зустріч з керівництвом «Газпрому» була присвячена якраз вивченню газовидобувних активів.

Ю.Бойко зауважив, що Україні пропонується декілька варіантів, які, за його словами, сьогодні відпрацьовуються українськими експертами.

Він також зазначив, що Україна іде по шляху, який свого часу пройшли німецькі компанії Ruhrgaz і Wintershall – спочатку вивчили активи, які їм запропонували, а потім зробили зустрічні пропозиції.