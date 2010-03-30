В Україні встановлено терміни весняно-літньої заборони на вилов риби та інших водних живих ресурсів.

Про це УНІАН повідомили в центрі громадських зв`язків Київдержрибоохорони з посиланням на наказ №20 від 26 березня 2010 року «Про встановлення весняно-літньої заборони на вилов риби та інших водних живих ресурсів» Головного державного управління охорони, використання й відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в Києві та Київській області.

Згідно з наказом, для охорони, природного відтворення водних живих ресурсів у весняно-літній період 2010 року забороняється вилов риби на час ходу риби на нерест і на період відкладання ікри в такі терміни:

- на Київському й Канівському водосховищах із затоками і протоками, включаючи зону підтоплення, – з 10 квітня по 19 червня;

- на озерах і водосховищах регульованих річок, що впадають у Київське й Канівське водосховища в межах зони відповідальності Головного держуправління, – з 10 квітня по 19 червня;

- на нерегульованих річках, що впадають у Київське й Канівське водосховища в межах зони відповідальності Головного держуправління, – з 10 квітня по 30 травня;

- у новостворених водних об`єктах, а також у додатковій системі річок і інших водних об`єктів зони відповідальності Головного держуправління – з 10 квітня по 8 липня (все – включно).

Також заборонено вилов раків у період виношування ікри, личинок першого та другого линяння з 10 квітня по 20 червня і з 15 липня по 1 вересня 2010 року.

На період нерестового ходу й нересту риби забороняється використання плавзасобів, оснащених двигунами (за винятком контролюючих організацій) на рибогосподарських водоймах.

Також у період нерестового ходу й нересту риби забороняється проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, видобуток будівельних матеріалів у місцях нересту риби, а також проведення змагань зі спортивної риболовлі та підводного полювання.

Крім того, доручено посилити контроль за роботою водозабірних споруд, що здійснюють огорожу води з рибогосподарських водойм, і дозволити роботу водозабірних споруд тільки за умови обладнання їх ефективними рибозахисними пристроями.

При цьому дозволяється любительський вилов риби на період заборони з берега, за межами місць нересту і в межах населених пунктів, розташованих на берегах водойм і річок, однією поплавковою або донними вудками з одним гачком і спінінгом із блешнею. Дозволений вилов риби – 3 кг.