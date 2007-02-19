На прес-конференції оголосять про початок Всеукраїнського журналістського конкурсу

17:11, 19 лютого 2007
Суспільство
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21 лютого о 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція, на який буде оголошено про початок Другого Всеукраїнського журналістського конкурсу „ЗМІ за толерантність і консолідацію українського суспільства”. Загальний призовий фонд конкурсу – 110 тисяч гривень. Учасники:  ініціатор проведення конкурсу народний депутат України,  голова підкомітету з питань корінних народів, національних меншин та етнічних груп Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олександр Фельдман; голова журі конкурсу, директор Інституту філософії НАН України, голова Наглядової ради Міжнародного центру толерантності Мирослав Попович (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).   Телефони: 274-23-02, 254-22-91, 254-21-54E-mail: info@pr-radnyk.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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