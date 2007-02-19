На прес-конференції оголосять про початок Всеукраїнського журналістського конкурсу

21 лютого о 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція, на який буде оголошено про початок Другого Всеукраїнського журналістського конкурсу „ЗМІ за толерантність і консолідацію українського суспільства”. Загальний призовий фонд конкурсу – 110 тисяч гривень. Учасники: ініціатор проведення конкурсу народний депутат України, голова підкомітету з питань корінних народів, національних меншин та етнічних груп Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олександр Фельдман; голова журі конкурсу, директор Інституту філософії НАН України, голова Наглядової ради Міжнародного центру толерантності Мирослав Попович (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 274-23-02, 254-22-91, 254-21-54E-mail: info@pr-radnyk.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.