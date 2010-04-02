Модернізацію ГТС Азаров оцінює в "мільярди доларів"

З питання модернізації української газотранспортної системи (ГТС) Україна вестиме переговори як з Росією, так і з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Зараз, природно, ми передбачаємо підхід до модернізації тристоронній. Це участь Росії, участь Європейського Союзу і, найголовніше - участь української сторони. Природно, ми консультуватимемося з представниками Європейської комісії. Цим питанням безпосередньо займатиметься і Андрій Петрович (КЛЮЄВ), і Юрій Анатолійович БОЙКО. Все має йти злагоджено і системно», - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на питання, наскільки актуальна декларація про модернізацію ГТС, підписана в Брюсселі в березні минулого року.

Разом з тим, прем`єр-міністр зазначив, що з моменту підписання ця декларація практично не виконувалася. «Вона не виконувалася. Не виконувалася, перш за все, українською стороною, відповідно, і Європейський Союз, підписавши цю декларацію, жодних реальних кроків не робив для її виконання. Тому ми, перебуваючи в опозиції, критикували таку позицію української влади», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день складно назвати суму, необхідну для модернізації ГТС. «Зараз поки що немає ніякої конкретної програми модернізації, включаючи і необхідні ресурси і зміст цієї програми. Зараз завдання перед міністром палива і енергетики – запропонувати таку програму», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що йдеться про великі гроші. «Ясно, що це, принаймні, мільярди доларів. Сказати, скільки конкретно, не можу, тому що ніхто не спромігся зробити такий розрахунок», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України також повідомив, що 22 квітня на засіданні міжурядового українсько-російського економічного комітету в Москві буде розглянуто пакет угод, який зараз готується під керівництвом першого віце-прем`єра А.КЛЮЄВА.

«Зараз робоча група під керівництвом А.КЛЮЄВА дуже інтенсивно працює над конкретними угодами, дефіцит яких визначав багато важких питань», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, в жовтні 2009 року Кабінет міністрів України схвалив концепцію розвитку і модернізації ГТС України на період 2009-2015 рр. У концепції викладені напрями інвестиційної діяльності. Перш за все, робиться акцент на модернізацію лінійної системи ГТС, модернізацію компресорних і розподільчих станцій. Для виконання планів, викладених у концепції, буде необхідно 2,57 млрд. дол.