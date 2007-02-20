Погода на 21 - 25 лютого

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, поступове зниження температури.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у північних областях невеликий сніг, вранці та вдень у східній половині сніг, хуртовини (в Криму мокрий сніг, подекуди з дощем). На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень у східній половині та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 1-6° морозу зі зниженням вдень у північних областях до 5-10° морозу; у південній частині вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму до 5° тепла.

22-23 лютого очікується холодна погода. У північних, східних та Полтавській областях без опадів; температура вночі 16-21° морозу, вдень 9-14° морозу, на півночі Лівобережжя вночі 22-27° морозу, вдень 12-17° морозу, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На решті території сніг, хуртовини, пориви східного вітру 15-20 м/с (лише у південній частині 22 лютого без опадів); температура вночі 13-18° морозу, у прикарпатських областях та на півдні країни 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу, в Криму 0-5° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень близько 0°. На дорогах ожеледиця.

24-25 лютого - без істотних опадів, лише 24 лютого в Криму невеликий сніг, вдень 25 лютого в західних областях невеликий мокрий сніг. Утримається холодна погода, лише 25 лютого вночі в західних областях, вдень на Правобережжі підвищення температури на 3-7°.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень зниження до 6-8° морозу; по області вночі 1-6° морозу, вдень зниження до 5-10° морозу.

22-23 лютого очікується холодна погода з температурою вночі 16-21° морозу, вдень 9-14° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

24-25 лютого утримається холодна погода, лише вдень 25 лютого послаблення морозу на 3-5°. Без істотних опадів.