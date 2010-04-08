Нафтогаз братиме у Газпрома більше газу

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися про збільшення обсягу закупівлі газу Україною в 2010 році з 33,7 до 36,5 млрд. кубометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива і енергетики України, відповідна домовленість була досягнута сьогодні в Москві під час зустрічі міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА і голови НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА з головою ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Згідно з повідомленням, під час переговорів розглядалися заходи щодо забезпечення стабільних поставок газу до України і Європи. Також у рамках візиту українська делегація планує обговорити низку питань щодо підготовки узгоджених позицій до чергового, шостого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня ц.р. у Москві під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ голова правління ВАТ «Газпром» О.МІЛЛЕР заявив, що ціна російського газу для України залежатиме також від обсягів його закупівлі.

26 березня ц.р. у Києві М.АЗАРОВ заявив, що Україна купуватиме у Росії газу стільки, скільки буде необхідно для внутрішнього споживання.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік;

- про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсягу 33,75 млрд. куб. м.