УБОЗ затримав злодія в законі Гочу Руставського

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ ГУМВС України Запорізькій області затримали «злодія в законі», відомого у кримінальному середовищі на прізвисько «Гоча Руставський».

Він уродженець Республіки Грузія, раніше неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Під час затримання у «злодія в законі» вилучено 5 г порошкоподібної речовини (за попередніми даними, кокаїн).

Встановлено, що «Гоча Руставський» постійно мешкав у Донецькій області, періодично змінював адреси проживання, намагався впливати на криміногенні процеси у злочинному середовищі східного та південного регіонів України з метою встановлення контролю над діючими злочинними групами етнічного походження. Брав участь у «злодійських сходках», намагався призначати «смотрящих» у великих містах України та місцях позбавлення волі. Також, за оперативною інформацією, він є близьким зв`язком найвпливовіших грузинських «злодіїв в законі», зокрема, нещодавно затриманого у Празі в результаті спільної спецоперації правоохоронців Чехії, Грузії та України «злодія в законі» на прізвисько «Хмело».

Крім цього, за даними оперативників, «Гоча Руставський» є лідером організованої злочинної групи, яка займалась скоєнням розбійних нападів, вимагань, пограбувань, викрадень автотранспорту, крадіжок з автотранспорту і квартир, збутом наркотичних засобів на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Харківської областей.

Працівники УБОЗ ГУМВС у Дніпропетровській області та ГУБОЗ МВС також затримали і п’ятьох учасників цієї групи під час скоєння квартирної крадіжки.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів оперативники вилучили автомат Калашникова, пістолет ПМ, гранату РГД-5 і боєприпаси.

Відносно зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлено причетність учасників злочинної групи до вчинення 7 тяжких злочинів на території України.