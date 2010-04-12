Черкаська міськрада просить визнати геноцид вірменського народу

Черкаська міська рада вирішила звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради України з проханням підтримати вірменський народ і закріпити на законодавчому рівні питання з приводу визнання та засудження геноциду вірменського народу Османської імперії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської міськради, таке рішення ухвалили на сесії Черкаської міськради після розгляду звернення депутата Черкаської міськради Араїка МКРТЧЯНА, Черкаської обласної вірменської громади «Арарат», священика Вірменської Апостольської православної церкви та голови ради Черкаської релігійної громади Вірменської апостольської церкви.

У зверненні міськради йдеться про те, що "…цього року виповнюється 95-та річниця геноциду вірменського народу. 24 квітня 1915 року Османська Імперія розпочала масове знищення вірмен. Жертвами різанини 1915-1923 рр. стали 1,5 млн. осіб. 350 тис. вірмен залишили свої землі та мігрували. Геноцид вірмен став першим в 20 столітті широкомасштабним злочином, спрямованим проти народу за етнічною ознакою”. На думку черкаських депутатів, “дії імперського турецького уряду повністю відповідають складу злочину геноциду і підпадають під його визначення в міжнародному праві”.

“Багато країн визнали цю трагедію геноцидом. Українська держава продемонструвала всьому світу відданість ідеалам свободи і демократії, але, на жаль, офіційно поки що не визнала факт геноциду вірменського народу", - йдеться у зверненні.