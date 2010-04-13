Москва готова обговорювати нові пропозиції Києва щодо газу

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що російська сторона готова обговорювати нові пропозиції Києва щодо ціни на газ.

Як передає РІА “Новости”, про це він сказав під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулася сьогодні у Вашингтоні.

Президент РФ вважає, що, незважаючи на те, що «діють раніше підписані угоди», це питання має бути розглянуто і опрацьовано на рівні профільних відомств двох країн.

У відповідь на зауваження В. ЯНУКОВИЧА, що він наразі не отримав від російського президента "відповіді в плані компенсації цін на газ", Д. МЕДВЕДЄВ, зокрема, сказав: "Думаю, є резон ініціювати додаткові дії з боку профільних міністерств і відомств".