Азаров хоче використати схему "зелених інвестицій"

Україна та Японія посилюватимуть співпрацю з реалізації проектів на основі схеми «зелених інвестицій» (фінансування проектів енергозбереження за рахунок коштів, отриманих від продажу українських квот на викиди вуглецю).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Тадаші ІДЗАВОЮ.

«Енергозбереження для нас – найголовніша тема. Тому можете не сумніватися, ми обов’язково будемо реалізовувати енергозберігаючі програми, в тому числі в рамках «зелених інвестицій», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр зазначив, що попередній уряд безвідповідально поставився до коштів, отриманих від продажу квот, і тепер перед новим урядом стоїть завдання насправді приступити до реалізації проектів «зелених інвестицій». «Наш уряд безумовно буде виконувати міжнародні зобов’язання і відновить довіру до України як до надійного партнера», - заявив прем’єр-міністр.

Він зауважив, що для виконання відповідних програм в державному бюджеті на 2010 рік будуть закладені необхідні фінансові ресурси, і вже наприкінці 2010 року можна буде побачити результати проектів.

У свою чергу, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Т.ІДЗАВА зазначив, що для японської сторони має велике значення, що на чолі уряду стала людина, яка добре знає українсько-японські відносини і зробила в їх розвиток значний внесок.

«За допомогою схеми «зелених інвестицій», сподіваюся, ми зможемо розширити рамки співпраці Японії та України, оскільки велика кількість японських компаній, які володіють передовими технологіями енергозбереження, зацікавлені в реалізації цих проектів», - наголосив він.

За словами Т.ІДЗАВИ, Агентство екологічних інвестицій України та японська Організація розвитку нових енергетичних та промислових технологій (NEDO) на сьогодні вже узгодили близько 20 проектів, які реалізовуватимуться за «схемою зелених інвестицій».

Посол також додав, що проекти реалізовуватимуться не лише за рахунок коштів, що виплачені за придбання Японією квот, а й за рахунок інвестицій японських фінансових структур.

Крім того, під час зустрічі сторони розглянули питання функціонування малого та середнього бізнесу, обговорили питання співпраці в економічній, медичній, культурній та освітній сфері.

«Я сподіваюся, що з вашою допомогою ми зможемо реалізувати подібні проекти для поглиблення і укріплення двосторонніх відносин між країнами», - наголосив Т.ІДЗАВА.

Також прем’єр-міністр України дав доручення завершити будівництво приміщення для Українсько-Японського центру при НТУ «Київський політехнічний інститут». Проект центру, започаткований у 2006 році, передбачає підготовку висококваліфікованих кадрів, передачу управлінського досвіду провідних японських компаній у сфері високих технологій.