Проект юстиції для неповнолітніх буде переданий Президентові

Експерти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) здійснять для України експертизу проекту Концепції з провадження в країні юстиції для неповнолітніх (ювенальної юстиції).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йшлося на прес-конференції у Києві відомого європейського правозахисника, екс-міністра юстиції Франції Робера БАДІНТЕРА.

Як повідомила у ході прес-конференції голова робочої групи із впровадження системи ювенальної юстиції в Україні, заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА, на сьогодні Україна очікує висновки ЮНІСЕФ щодо розробленого проекту концепції. У разі надання позитивних висновків проект буде передано на затвердження Президенту України.

За словами В.ЛУТКОВСЬКОЇ, проект розроблявся робочою групою при Міністерстві юстиції за участю громадських організацій, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав дитини, іноземних експертів, а також науковців. Проект передбачає кроки, спрямовані на захист прав неповнолітніх, зокрема, тих дітей, що переступили закон. Реалізація Концепції ювенальної юстиції передбачатиме зміни законодавчого поля щодо захисту прав неповнолітніх, зміни у практиці правозастосування, а також освітні заходи для посадових осіб в Україні, які застосовуватимуть відповідні законодавчі акти.

Як зазначалося у ході прес-конференції, щороку в Україні неповнолітні скоюють близько 15 тисяч злочинів. У країні функціонує 10 навчально-виховних колоній для неповнолітніх правопорушників, де перебувають близько 1,1 тис. засуджених. Також діють 32 слідчих ізолятори, у яких створені спеціальні секції для підлітків, які перебувають під вартою у період розслідування.