Кабмін ініціює передачу функцій банківського нагляду

Кабінет Міністрів України ініціює передачу функцій банківського нагляду від Національного банку України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це йдеться в урядовому проекті Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік, який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, в одному з пунктів документа сказано: «...переглянути стратегію розвитку Дирекції з питань банківського нагляду (передбачивши передачу функцій до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) і переглянути відповідні нормативні акти».

До робочої групи з підготовки цього питання будуть включені представники Фонду гарантування вкладів фізосіб, Нацбанку, Мінфіну, Мінекономіки та Мінюсту.

У документі підкреслюється, що система гарантування вкладів фізичних осіб України потребує реформування. «На сьогодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб практично виконує функції розрахунків із вкладниками за зобов`язаннями ліквідовуваних банків», – наголошується в програмі.

Згідно з планами уряду, реформування системи гарантування вкладів фізосіб полягатиме в розширенні повноважень фонду шляхом передачі йому частини повноважень Національного банку щодо роботи з проблемними банками з метою збереження активів проблемного банку й оптимального виведення його з ринку.

Також у програмі поставлено завдання завершити роботу над концепцією реформування й сприяти внесенню змін до законодавства щодо посилення ролі Фонду гарантування вкладів у процесі реорганізації банків.

Як повідомляв УНІАН, екс-голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Віктор СУСЛОВ ініціював передачу цьому органу повноважень Нацбанку у сфері здійснення банківського нагляду.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.