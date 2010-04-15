Навіщо кабінет Азарова пробиває заміну касових апаратів?

Уряд Миколи АЗАРОВА хоче підзаробити на заміні касових апаратів. Про це пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи поправки до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг», які розміщені наприкінці минулого тижня на офіційному сайті Міністерства економіки.

За урядовим законопроектом, який дозволяє використовувати контрольно-касові апарати з електронною контрольною стрічкою і зберігати записи про розрахункові операції в електронному вигляді, ховається банальний комерційний інтерес, вважає видання.

Розробники документа стверджують, що завдяки новим правилам держава зможе ефективніше контролювати обіги торговців, а ті, позбувшись паперових стрічок, щорічно заощаджуватимуть понад 400 млн. грн. на рік.

Про те, що в документі прихований підступ, красномовно свідчить тільки те, що на сьогодні право виробляти такі апарати має тільки одна компанія — «Експотрейд», зауважують «Коментарі:».

Портативний касовий апарат з функцією електронного зберігання розрахункових записів коштує 1–1,4 тис. грн., стаціонарний — у межах 2–2,4 тис. грн. Зараз у країні зареєстровано приблизно 200 тис. касових апаратів, і в разі ухвалення законопроекту, в «Експотрейду» не буде відбою від клієнтів, відзначає видання.

Що ж до можливості вибору між паперовою і електронною формою зберігання касової інформації, яку законопроект залишає за самими підприємцями, то, на думку експертів, ця норма має декларативний характер.

«…це зараз у законопроекті записано, що можна вибирати електронну чи паперову форму контролю. А на ділі, ми навіть не сумніваємося, потрібно буде працювати тільки через електронну», - розповіла голова регіональної галузевої Ради підприємців з питань торгівлі, побутового обслуговування і ресторанного господарства в Луганській області Ольга МОТІНОВА.

Повернення до таких схем викачування грошей з бізнесу «Коментарі:» пов’язують з відновленням впливу в Мінекономіки ідейних натхненників відомої Тендерної палати.