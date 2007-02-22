Парламент дав згоду на арешт судді-хабарника

Верховна Рада дала згоду на подання генерального прокурора взяти під варту суддю Арбузинського районного суду Миколаївської області Олега ПАМПУРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 292 народних депутатів із 438, зареєстрованих у залі.

Як зазначив на засіданні парламенту голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, це «безпрецедентний захід – арешт судді».

За його словами, 9 березня 2006 року заступник прокурора Миколаївської області порушив кримінальну справу проти О.ПАМПУРИ за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.68 Кримінального кодексу України – одержання хабара службовою особою.

Як сказав С.КІВАЛОВ, досудове слідство встановило, що на посаді голови суду О.ПАМПУРА вимагав у підсудних хабар у сумі 6 тис. дол. за пом’якшення вироку.

За його словами, крім того, матеріали кримінальної справи свідчать, що «згаданий випадок хабарництва у ПАМПУРИ не єдиний». Впродовж 5 років (з 2001 по 2005 рік) суддя «вимагав й отримав хабарі від мешканців Арбузинського району у справах про визнання права на земельні паї», - повідомив С.КІВАЛОВ і додав, що «за той період (суддя) отримав 48 тис. 800 грн.».

Як зауважив голова Комітету ВР, слідство встановило, що суддя О.ПАМПУРА «тиснув на свідків, схиляючи їх давати неправдиві свідчення».

Він наголосив, що нині О.ПАМПУРА «переховується від слідства».