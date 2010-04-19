Страйк на "Херсонелектротрансі" буде багатоденним

Страйк співробітників КП "Херсонелектротранс", початок якого запланований на 20 квітня, триватиме не один день, а до повної виплати боргів по зарплаті.

Про це УНІАН повідомив директор КП "Херсонелектротранс" Сергій КОСТЮЧОК.

"Питання щодо зарплати вирішити не вдалося... Тролейбуси з депо не вийдуть", - сказав він.

Борги по зарплаті на КП "Херсонелектротранс" утворилися через заборгованість по виплатам із держбюджету компенсації за перевезення пільговиків у розмірі 1,7 млн. грн. При цьому борг із зарплати співробітникам підприємства за січень-березень 2010 р. становить 1,47 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня трудовий колектив підприємства звернувся з листом до міського голови Херсона Володимира САЛЬДО і голови Херсонської облдержадміністрації Анатолія ГРИЦЕНКА, в якому попередив, що з 20 квітня робітники почнуть страйк.

Зокрема, у листі зазначалося, що рішення про страйк було ухвалене на зборах трудового колективу 9 квітня. Також на зборах посадовцям були висунуті вимоги: погасити до 30 квітня тримісячні борги із зарплат (січень-березень) і виплачувати зарплату надалі щомісячно, скасувати штрафні санкції до підприємства, пов`язані з відсутністю субвенції з держбюджету, забезпечити надходження грошей за перевезення пільговиків на підприємство і спростити процедуру перегляду тарифів за перевезення.

Крім того, в листі зазначалося, що колектив залишає за собою право припинити роботу в будь-який момент у разі несвоєчасного перерахування коштів із держбюджету за перевезення пільговиків.

ДКП «Херсонелектротранс» здійснює пасажирські перевезення міським електричним транспортом, ним користується 42,3% населення міста Херсона. Підприємство перевозить 105 тисяч пільговиків - від 70 до 100 тис. - щодня.