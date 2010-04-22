Нацрада дозволила трансляцію московських каналів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дозволила трансляцію на території України російського телеканалу "РТР-Планета".

Як повідомила прес-служба відомства, 21 квітня Нацрада на своєму засіданні ухвалила рішення про доповнення до переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення, а ретрансляція - не обмежується на території України.

Крім "РТР-Планета" до цього переліку також було включено російський телеканал "ТVСІ" (міжнародний канал "ТВ-Центр") та ізраїльський канал "Теледев`ять".

"У наших служб немає ніяких зауважень щодо адаптованості програм і передач цих телеканалів до українського законодавства", - сказав глава Нацради Володимир Манжосов.

Як відомо, телеканал РТР-Планета відноситься до "Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії".

Раніше, Нацрада вимагала від РТР спростувати неправдиву інформацію про Україну, що прозвучала в ефірі телеканалу.

Зокрема, телеканал поширював інформацію про існування у Київській області приміщень для утримання в`язнів ЦРУ і участь українських громадян у російсько-грузинському конфлікті.

Також Нацрада вимагала спростування інформацію, що прозвучала у фільмі "Голод - 33. Невыученные уроки истории".

Телеканал "ТВ-Центр" контролюється мером Москви Юрієм Лужковим.

Українська правда