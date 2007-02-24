Старший офіцер податкової міліції перетворив службу на рекет

У Запоріжжі під час отримання хабара затримано начальника слідчого відділу податкової міліції районної Державної податкової інспекції.

Як повідомили УНІАН в керівництві прокуратури Запорізької області, начальника слідчого відділу було затримано співробітниками прокуратури і облуправління з питань боротьби з економічною злочинністю під час отримання хабара в 1,5 тис. дол.

"Гроші вимагали і були одержані як плата за припинення провадження у кримінальній справі, яку раніше було незаконно порушено слідчим відділом, очолюваним затриманим, відносно керівника місцевої комерційної структури. Затримали начальника слідчого відділу на місці злочину - безпосередньо після отримання 1,5 тис. дол. від посередника - екс-співробітника слідчого відділу податкової міліції при Державній податковій інспекції Шевченківського району Запоріжжя", - повідомив співрозмовник агентства.

Він так само відзначив, що у правоохоронних органів "є підстави вважати, що схема незаконного порушення проти комерсантів кримінальних справ з метою їх подальшого закриття за плату використовувалась затриманими - начальником слідчого відділу податкової міліції і екс-співробітником податкової міліції, не вперше".

Дії затриманого керівника слідчого відділу кваліфікуються як злочин, передбачений ч.3 ст.368 Кримінального Кодексу України - "отримання хабара в особливо великому розмірі або посадовцем, який обіймає особливо відповідальне становище".

Як покарання дана стаття КК передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.