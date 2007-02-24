Білоцерківська міськрада ухвалила рішення про зменшення тарифів
12:30, 24 лютого 2007Суспільство
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Візит Тимошенко позначився позитивно
Білоцерківська міська рада в Київській області ухвалила рішення про зменшення тарифів на комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосувало 49 депутатів із 58 сьогодні на позачерговій одинадцятій сесії.
Зокрема, вартість холодної води та водовідводу зменшилась на 17%, гаряча вода - на 30%, квартплата - з 1 грн. 20 коп. до 80-83 коп.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у роботі сесії Білоцерківської міськради взяла участь лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.
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