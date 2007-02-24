Януковича чекають, щоб запустити новий реактивний літак (8 фото)

13:06, 24 лютого 2007
Суспільство
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Ан-148 одержить сертифікат у понеділок

Новий реактивний літак Ан-148, створений в кооперації підприємств України, Росії та кількох інших країн, 26 лютого одержить сертифікат типу, повідомили РБК в уряді України. Документ, що дозволяє експлуатацію машини, керівництву Авіаційного науково-технічного комплексу (АНТК) імені О.Антонова вручить голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна Анодіна. Очікується участь в церемонії прем`єр-міністра Віктора Януковича.

Ан-148 призначений для перевезення до 80 пасажирів на відстань до 3 тис. 600 км. при крейсерській швидкості польоту 820-870 км/год.

У жовтні 2004 р. був зібраний і переданий на випробування перший літак Ан-148, будівництво якого велося близько двох років. Серійне виробництво Ан-148 почав Київський авіазавод "Авіант" за участю ВАТ "Воронежське акціонерне літакобудівне товариство". Вже в 2007 р. планується зібрати мінімум дві машини.

Твердих контрактів підписано більш ніж на 30 таких машин.

РосБізнесКонсалинг

Фото Ільюшин Фінанс Ко

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