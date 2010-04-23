Янукович ініціює українсько-російські економічні форуми

Президент України ініціює проведення спільних українсько-російських економічних форумів.

Про це заявив сьогодні голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК на засіданні колегії ОДА, на якій обговорювалися питання соціально-економічного розвитку регіону, повідомляє прес-служба губернатора.

Згідно з повідомленням, А.БЛИЗНЮК розповів, що в Харкові глава держави В.ЯНУКОВИЧ на зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ ініціював проведення спільних економічних форумів із Російською Федерацією.

За словами донецького губернатора, перший спільний форум пройде вже цього року на російській території в місті Геленджик, а наступний проходитиме в Донецьку.

«Я запропонував наступного року в жовтні провести такий же форум у Донецьку з Президентами України та Росії», - сказав А.БЛИЗНЮК, який брав участь у цій українсько-російській зустрічі як один із керівників прикордонних областей двох держав.