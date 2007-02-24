Богатирьова закликає Ющенка якнайшвидше обговорити ”тривожні тенденції”

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ варто якнайшвидше зустрітися із лідерами парламентських фракцій.

Про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

„Ми знову підходимо до небезпечної межі поглиблення національного розколу. Для цього штучно використовується парламент, де опозиція послідовно реалізує свій план розвитку. В цих умовах Президенту України варто якнайшвидше зустрітися із лідерами парламентських фракцій””, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Координатор більшості вважає, що зараз у Верховній Раді України штучно створюється криза. На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “опозиційні сили, до яких, на жаль, приєдналась президентська “Наша Україна”, дестабілізуючи її роботу, мають цілком очевидну мету - розвалити роботу вищого законодавчого органу і уряду одночасно, щоб таким чином спровокувати загальнонаціональну політичну кризу. Завершенням такої кампанії мають стати дострокові парламентські вибори, хоча цілком очевидно, зазначила Р.БОГАТИРЬОВА, що це може спровокувати дострокові президентські вибори.

Аналізуючи ситуацію, координатор парламентської більшості закликає Президента якнайшвидше обговорити нинішні тривожні для державності і нації тенденції. „Ми точно готові до будь-яких дострокових виборів, як ідейно, так і фінансово але чи готова до цього країна? Впевнена, що це нічого не змінить. Навіть приречених амбіцій нашої опозиції. Більше того, це боляче вдарить по економіці, оскільки на вибори будуть витрачені колосальні кошти, які можна було би спрямувати на реформування ЖКГ, кульгавого соціального сектору”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, „ми сьогодні повинні говорити спільно і про проблеми житлово-комунального господарства, оскільки зараз таке враження, що цієї галузі ніколи не існувало, і тільки антикризова коаліція винна у всіх гріхах. Ми ніколи не цуралися відповідальності, але вважаємо, що проблема реформування ЖКГ має комплексний характер і потребує скоординованих та спільних зусиль усіх гілок влади”.

Також, як наголосила Р.БОГАТИРЬОВА, “ми повинні говорити із Президентом про компромісний варіант закону „Про Кабінет Міністрів України”, „Про регламент ВР”, про положення імперативного мандату для депутатів місцевих рад. Впевнена, що гілки української влади мусять відновити діалог, як це було раніше, коли доленосні для країни рішення ухвалювалися внаслідок вивірених консультацій і спільних дій”.

Принагідно лідер фракції Партії регіонів закликала колег-лідерів фракцій та главу держави обговорити кандидатури на посади міністра закордонних справ та голови СБУ, при цьому поважаючи конституційне право Президента мати власну позицію. “Але в умовах плюралістичної демократії домінує компроміс, і ми прагнемо його в стосунках із Президентом”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, до кандидатур Володимира ОГРИЗКА та Віктора КОРОЛЯ є суттєві претензії з огляду на багато питань, вони не усунуті діалогом. Як вважає Р.БОГАТИРЬОВА, “спроба зламати ситуацію „через коліно” чи завершити її банальними торгами тільки посилить нашу політичну хворобу”. Вона висловила переконання, що у Президента є час на консультації і право на збалансоване рішення. “Ми не хочемо подавати негативні сигнали міжнародній спільноті, вдруге не підтримуючи ОГРИЗКА та КОРОЛЯ на запропоновані посади. Інститут президента України в очах міжнародного співтовариства повинен виглядати сильним і відповідальним за державну стабільність” – цитує слова Р.БОГАТИРЬОВОЇ речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ.