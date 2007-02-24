Такою високою ціна золота не була майже рік

Ситуація на строковому ринку дорогоцінних металів характеризується істотним підвищенням цін на золото. Зокрема, на Товарній біржі Нью-Йорка (COMEX) ціни на золото 21-го числа вперше за дев`ять місяців перевищили позначку 680 доларів за унцію.

Трійська унція золота на COMEX подорожчала за день на 23,0 дол. (+3,5%).

Зростання цін на золото було спричинене активним придбанням ф`ючерсних контрактів великими інвестиційними фондами. Купівлі золота зумовлені високими цінами на нафту, які напередодні досягли рекордного рівня з початку 2007 р.

Придбанням золота до того ж сприяв посилений вплив на ринок геополітичного чинника. Ринок передбачає загострення відносин між Іраном і США через ядерну проблему. Від початку року США розширили свою військову присутність в регіоні Перської затоки.

Купівлям золота також сприяють побоювання щодо інфляційних процесів в економіці США. Споживчі ціни в США в січні зросли проти попереднього місяця на 0,2%, а проти січня 2006 р. зростання цін становило 2,1%, що вище за прогноз.

Очікуваний надалі діапазон цін для золота може становити: близька перспектива - 659,0-686,5 дол./унція; середньострокова перспектива - 646,5-690,0 дол./унція.

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