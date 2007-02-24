Літаки США бомбардують Багдад
22:51, 24 лютого 2007Суспільство
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Цілі підказали спецслужби Іраку
Ввечері в суботу авіація США завдала повітряних ударів по південно-східній частині Багдада, передає агентство France Presse.
Як повідомили представники іракської армії, цілі для авіаударів були намічені спільно з силами безпеки Іраку. Американська сторона наразі ніяк не коментує подію.
Бомбардування - частина плану забезпечення порядку.
Сьогодні в Хабанії приблизно за 70 кілометрів від Багдада в результаті вибуху вантажівки з тротилом загинули більше 35 осіб. А в столиці вчинено напад на будинок одного з лідерів іракських шиїтів.
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