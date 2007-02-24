Літаки США бомбардують Багдад

Ввечері в суботу авіація США завдала повітряних ударів по південно-східній частині Багдада, передає агентство France Presse.

Як повідомили представники іракської армії, цілі для авіаударів були намічені спільно з силами безпеки Іраку. Американська сторона наразі ніяк не коментує подію.

Бомбардування - частина плану забезпечення порядку.

Сьогодні в Хабанії приблизно за 70 кілометрів від Багдада в результаті вибуху вантажівки з тротилом загинули більше 35 осіб. А в столиці вчинено напад на будинок одного з лідерів іракських шиїтів.

Лента.ру