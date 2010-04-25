У Севастополі порушники ПДР білили бордюри і садили дерева

У Севастополі в суботнику, крім багатьох тисяч жителів міста, вперше організовано брали участь і 20 порушників правил дорожнього руху - в основному ті, хто сів за кермо в стані алкогольного сп`яніння.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник відділу інспекції з питань виконання покарань Ярослав БОНДАРЕНКО. За його інформацією, подібне в практиці відділу відбувалося вперше. Роботи виконувалися на території РЕПА №6: порушники ПДР висадили дерева, прибрали прилеглу територію, побілили бордюри.

Як стверджують в інспекції, самі порушники правил дорожнього руху вважають подібні види покарань найбільш дієвими й гуманними.