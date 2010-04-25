На Черкащині податківці нарахували 7 мільйонерів

7 чоловік задекларували отримані доходи в 2009 році в розмірі 1 млн. грн. і більше в Черкаській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, всі належні податки вони сплатили вчасно.

У 2008 році в Черкаській області також нараховувалося 7 підприємців, які задекларували отримані доходи в 2008 році у розмірі 1 млн. грн. і більше.